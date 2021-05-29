Üye Girişi
n11.com'dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı - Son Dakika

n11.com'dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı

29.05.2021 14:08
n11.com'dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı, System.String[]

n11.com'un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding'in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, araç alım satımını kolaylaştırıyor.

n11.com'un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding'in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, araç alım satımını kolaylaştırıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, araç sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11 oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Grubu ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group'un ortaklığında kurulan n11.com İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, garaj11 projesine ilişkin şunları kaydetti:

"E-ticaretin bu denli büyüdüğü ve dijitalleşmenin her geçen gün arttığı günümüzde, artık tüketiciler yaptıkları tüm alışverişlerde uçtan uça kurulmuş bir deneyim yaşamak istiyor. Biz de e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimini otomotiv sektör dinamikleriyle birleştirerek garaj11'i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, tüketicilerin e-ticaretten sanki bir cep telefonu alır gibi otomobil alabilmesi yönündeydi ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm sorunları ortadan kaldıran, güven ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve çözümler geliştirdik. Platform çok kısa bir süre içinde organik olarak aylık 1 milyonun üzerinde trafik almaya başladı. Pazarda henüz yeni bir model sunmamıza rağmen birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yüzlerce araç satışı gerçekleştirdik."

Bilirgen, "Aldığım araç sağlam mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım?" gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap verdiklerini aktararak, garaj11'in sunduğu hizmetler ve sağladığı avantajlarla otomobil alım satımına yeni bir soluk getirdiklerine inandıklarını bildirdi.

Haziran ayı boyunca ücretsiz nakliye fırsatı

Haziran ayının sonuna kadar sürecek tanıtım dönemine özel olarak garaj11'den araç alan tüm tüketiciler, Türkiye'nin her iline sağlanan ücretsiz nakliye fırsatından yararlanabiliyor.

garaj11 müşterileri, hayalini kurdukları otomobili akıllı filtreleme özelliği ile saniyeler içerisinde görüntüleyip, daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bilgiye ulaşabiliyor. garaj11'de tüm araçlar bağımsız TÜV SÜD D-Expert'in ekspertiz raporu ve şase üzerinden tramer sorgulaması aracılığıyla listeleniyor.

Detaylı ekspertiz raporunda fiziki olarak aracı gören bir tüketicinin gözle fark edemeyeceği detaylar ve aracın kondisyonuyla ilgili teknik ölçümlere raporda şeffaf şekilde yer veriliyor. garaj11 ile devir masrafı da tarihe karışıyor.

Otomobilin devir-teslim işlemleri, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni otomobiline hiçbir ilave komisyon ya da masraf ödemeden anahtar teslim fiyatıyla kavuşuyor.

Araçlarda garanti, banka kredisi, lojistik hizmeti tek platformda

Yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listelendiği garaj11'den araç alanlar, aldıkları araçlarda aracın motor, şanzıman, diferansiyel, tork konventörü ve elektrik sisteminde meydana gelebilecek arızaları teminat altına alan 3 ay/5 bin km garanti fırsatından yararlanabiliyor.

Tüketiciler alışveriş anında online olarak krediye başvurabiliyor. Ödemeler hiçbir ek masraf olmadan n11.com güvencesiyle yapılıyor. Ayrıca sunulan lojistik hizmeti sayesinde müşteriler aldıkları aracın evlerinin kapısının önüne kadar gelmesini sağlayabiliyor.

Doğuş Grubu, Otomobil, Türkiye, n11, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel n11.com'dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum TOKİ'nin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı TOKİ'nin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
14:17 Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı
14:13 Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi
14:12 Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi
13:55 Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
13:48 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
13:47 Cem Yılmaz'dan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a özel gösteri
12:46 Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
12:44 Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası
12:43 Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü
12:42 Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı         
14:17
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi         
13:50
AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor         
13:03
Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor         
12:42
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:02
Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti         
11:39
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 14:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: n11.com'dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement