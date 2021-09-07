n11.com'dan hayvan dostlarımıza özel yeni platform: pet11

n11.com, hayvanlar için daha güzel bir dünya yaratmak adına hayvan dostlarımızla ilgili tüm hizmet, ürün ve servisleri pet 11 markası altında topladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, firma, e-ticaret sektöründe hayvan haklarını gözeten bir yaklaşımla alışverişten daha fazlasını sunmayı hedefleyerek çıktığı yolda pet11'i hayata geçirdi.

Hayvanların ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap veren ve ürün satışından çok daha fazlasını sunan pet11, barınak ve STK destekleri, teknolojik iş birlikleri, özel etkinlikler, bağış kampanyaları ve sahiplendirme projeleriyle e-ticaret sektöründe öncü olarak hayvan dostu çalışmalara imza atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Ev ve Yaşam Kategorisi Grup Müdürü Serkan Dinlemez, şunları kaydetti:

"n11.com olarak, pet11 markasını hayata geçirmemizdeki en önemli sebep, can dostlarımızın ihtiyacı olan sevgiyi ve desteği verebilmek için alışverişten çok daha fazlasını sunma gerekliliğini fark etmemiz ve bu amaçla bir araya gelen bir topluluk oluşturmayı istememizdir. pet11 markasıyla onların sağlığına, güvenliğine destek vermeyi ve bunu sürdürülebilir bir bakış açısıyla yapmayı amaçlıyoruz. Halihazırda faaliyet gösteren pet kategorisini, verdiğimiz hizmetlerle çeşitlendirirken, dostlarımızı destekleyecek projeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda grup şirketleri çalışanlarından oluşan 'pet11 gönüllüler ekibi'ni oluşturduk. Gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla evcil hayvanların yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışacağız."

pet11com'dan bilgilendirici yayınlar

Evcil hayvanlarla ilgili bilgilendirici ve eğlenceli içeriklere ulaşılabilen @pet11com Instagram hesabı üzerinden düzenli olarak canlı sohbetler gerçekleştiriliyor. 2021 Temmuz'dan bu yana yapılan yayınlarda, veteriner hekim ve alanında uzman isimlerle; evcil hayvanlar hakkında sıkça sorulan sorular, olası doğal afet anlarında hayvan dostların nasıl korunacağına dair bilgiler ve günlük hayatımızda fayda sağlayacak hayvan yasaları konuşuldu.

n11.com YouTube kanalında başlatılan "pet11 ile Can Dostlarımız" video serisinde ise, evcil hayvanlarla ilgili merak edilen sorulara cevap veriliyor. Yayınlar sürpriz konu ve konuklarla ilgiyle izlenmeye devam edecek.

pet11'e özel: evcil hayvanını kaydet

n11.com/kampanyalar/pet-shop sayfasında yer alan yeni "kaydet" özelliğiyle, sahip olunan evcil hayvanın özellikleri pet11 sayfasına kaydedilebiliyor ve can dostların ihtiyacına göre belirlenen alışveriş önerileriyle seçim yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar evcil hayvanına özel ürünleri kolaylıkla bulabiliyor. Farklı kategorilerden 48 farklı markanın ürünlerinin yer aldığı pet11'de, köpek gezdirme, evcil hayvan kuaförleri gibi birçok hizmet tek bir çatı altında toplanıyor.

Ayrıca web sitesi üzerinden dönemsel olarak düzenlenen özel kampanyalarla, hayvan dernekleri ve barınaklara bağışta bulunuluyor. pet11'in takip edilebileceği mecralar ise "Web sitesi: n11.com/kampanyalar/pet-shop, Instagram: https://www.instagram.com/pet11com, YouTube: https://www.youtube.com/N11com" şeklinde.