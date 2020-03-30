n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış - Son Dakika

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n11.com'dan Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık bağış
6 saat önce
n11.com, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.
n11.com, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu.
n11.com'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir büyük bir özveriyle ve kahramanca hizmet veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz." denildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na koronavirüse karşı yürütülen bu mücadele kapsamında bağış yapıldığı belirtilerek, "n11.com olarak sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığımıza 1 milyon TL bağış yaptığımızı duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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