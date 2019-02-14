N11.com'dan Seçili Tv'lerde 9 Taksit Fırsatı

n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayarak, 3 bin TL'nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV'lerde taksit sayısını 9'a çıkartıyor.

n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayarak, 3 bin TL'nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV'lerde taksit sayısını 9'a çıkartıyor.





n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, E-ticaret platformu n11.com 3 bin TL altında fiyatlarla satışa sunulan televizyonlarda 9 taksit ile ödeme imkanı sunmaya başladı.





n11.com'da 9 taksitle satışa sunulan televizyonlarda 24" inç ve 55" inç aralığında değişen ekran boyutlarında pek çok markanın ürünü kullanıcılarla buluşuyor.

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