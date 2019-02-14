Son Dakika Haberleri: N11.com'dan Seçili Tv'lerde 9 Taksit Fırsatı

N11.com'dan Seçili Tv'lerde 9 Taksit Fırsatı

1 saat önce

n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayarak, 3 bin TL'nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV'lerde taksit sayısını 9'a çıkartıyor.

N11.com'dan Seçili Tv'lerde 9 Taksit Fırsatı, System.String[]
n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayarak, 3 bin TL'nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV'lerde taksit sayısını 9'a çıkartıyor.


n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, E-ticaret platformu n11.com 3 bin TL altında fiyatlarla satışa sunulan televizyonlarda 9 taksit ile ödeme imkanı sunmaya başladı.


n11.com'da 9 taksitle satışa sunulan televizyonlarda 24" inç ve 55" inç aralığında değişen ekran boyutlarında pek çok markanın ürünü kullanıcılarla buluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:06 Kaynak: AA

TV, Güncel
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