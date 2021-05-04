n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat - Son Dakika

n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat

04.05.2021 16:31
n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat, System.String[]

n11.com, tüm müşterilerine acil ihtiyaç ürünlerinde ve Anneler Günü hediyelerinde tam kapanma boyunca aynı gün teslimat seçeneği sunuyor.

n11.com, tüm müşterilerine acil ihtiyaç ürünlerinde ve Anneler Günü hediyelerinde tam kapanma boyunca aynı gün teslimat seçeneği sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, n11.com, süpermarket, hijyen ve medikal ürünleri, vitaminler gibi başta acil ihtiyaç ürünleri olmak üzere tam kapanma sürecinde de aynı gün teslimat imkanı sağlıyor.

İhtiyaç ürünlerinin yanı sıra Anneler Günü'nde annesi için hediye arayanlara, aynı gün teslimat seçeneği olan mağazalarıyla hobi, kitap, eğlence, ev ve spor grubu ürünlerinden oluşan alternatifler öneriliyor.

17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma süresince n11.com'da "tam kapanma süreci boyunca kargo gönderimlerine devam edecektir" ibaresini gözüken mağazaların tüm teslimatları n11.com müşterilerine ulaştırılıyor.

n11.com İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Konya ve Balıkesir illerine aynı gün teslimat seçeneği olan mağazalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul için saat 11.00'den önce verilen siparişlerde aynı gün teslimat imkanı sunulurken, 11.00'den sonra verilen siparişlerde ürünler, ertesi gün akşam saatlerine kadar ulaştırma seçeneği bulunuyor. Diğer illerde ise, 12.00'ye kadar gelen siparişler aynı gün teslim edilme seçeneğinin yanı sıra, 12.00'den sonra verilen siparişler, ertesi gün akşam saatlerine kadar gönderiliyor.

Anneler Günü, Kitap, 112, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat - Son Dakika Ekonomi


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