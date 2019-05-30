Son Dakika Haberleri: n11.com'dan yeni iş birliği
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n11.com'dan yeni iş birliği

54 dakika önce

e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.

n11.com'dan yeni iş birliği, System.String[]
e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.

n11.com açıklamasına göre, e-ticaret platformu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği yaptı.
Modern klasikler dizisinden çocuk kitaplarına kadar birçok Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitapları, n11.com'da açılışa özel yüzde 35 indirimle kitapseverleri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: AA
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