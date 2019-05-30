n11.com'dan yeni iş birliği

e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.

e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.



n11.com açıklamasına göre, e-ticaret platformu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği yaptı.

Modern klasikler dizisinden çocuk kitaplarına kadar birçok Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitapları, n11.com'da açılışa özel yüzde 35 indirimle kitapseverleri bekliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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