n11.com'dan yeni iş birliği
54 dakika önce
e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.
e-ticaret platformu n11.com, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğine gitti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: AA
n11.com açıklamasına göre, e-ticaret platformu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği yaptı.
Modern klasikler dizisinden çocuk kitaplarına kadar birçok Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitapları, n11.com'da açılışa özel yüzde 35 indirimle kitapseverleri bekliyor.
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