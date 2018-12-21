Son Dakika Haberleri: N11.com'dan Yılın En Uzun Gecesine Özel İndirimler

N11.com'dan Yılın En Uzun Gecesine Özel İndirimler

1 saat önce

İSTANBUL (AA) – n11.com'da yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta elektronikten giyime, kozmetikten spora kadar birçok kategoride yeni yılda keyifle kullanacağınız ürünler yüzde 50'e varan indirimlerle satışa sunuluyor.

N11.com'dan Yılın En Uzun Gecesine Özel İndirimler, System.String[]
İSTANBUL (AA) – n11.com'da yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta elektronikten giyime, kozmetikten spora kadar birçok kategoride yeni yılda keyifle kullanacağınız ürünler yüzde 50'e varan indirimlerle satışa sunuluyor.


n11.com açıklamasına göre, kuzey yarım kürede yer alan tüm diğer ülkeler gibi Türkiye'de de 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanacak.


Yılın bitmeyen gecesinde alışveriş keyfi yapmak isteyenler n11.com'da pek çok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunulan ürünler, yeni yıl hediyesi ya da ihtiyaç listesini tamamlamak isteyenleri bekliyor.


Cep telefonunu yenilemek isteyenleri de unutmayan n11.com, en uzun geceye özel olarak cep telefonu ve aksesuarlarında seçili ürünlerde sürpriz indirimler sunuyor.


Deri çantalardan ayakkabılara, kıyafetlerden aksesuarlara, ev tekstili ve mobilyalardan anne-bebek ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride seçili ürünlerde en uzun geceye özel indirimler n11.com kullanıcılarını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Türkiye, 21 Aralık, Ekonomi
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