n11.com, e-ticaret eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi n11.com, e-ticaret eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

n11.com, e-ticaret eğitimlerine devam ediyor

6 saat önce

Düzenlediği eğitimlerle Türkiye'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi veren ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan n11.com, 32 şehirde toplamda 61 eğitim ile 2019 yılını tamamladı.

n11.com, e-ticaret eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

Düzenlediği eğitimlerle Türkiye'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi veren ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan n11.com, 32 şehirde toplamda 61 eğitim ile 2019 yılını tamamladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, "Açık Pazar" iş modeliyle 100 binin üzerinde KOBİ'yi e-ticaret ekosistemine dahil eden platform, geçen yıl yerel işletmeleri büyütme hedefiyle Türkiye'yi il il dolaştı.

Yıl boyunca 32 şehirde 61 e-ticaret eğitimi ile 8 bin 500, online eğitimlerle de 3 bin 500'e yakın iş ortağına eğitim verildi.

2020 yılında da e-ticaret eğitimlerine devam eden n11.com, bu yılın ilk eğitimlerini Ankara ve Konya'da düzenledi.

n11.com, Ankara ve Konya'da düzenlediği buluşmalarla iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi. Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde ise n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi n11faturam.com'un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Şirket, bu yıl eğitimlerini dijital dünyaya da taşıyor. Yeni bir dijital platform hazırlayan n11.com, e-ticaretle ilgili tüm süreçleri bu platform üzerinden de iş ortaklarıyla paylaşacak.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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