Son Dakika Haberleri: n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi
Son Dakika Teknoloji n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi - Son Dakika

n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi

6 saat önce

n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.

n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi, System.String[]

n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türkiye çapında düzenlediği iş ortaklıkları eğitimleri dizisinin yenisini İstanbul'da 165 iş ortağının katılımıyla gerçekleştirdi.

KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, düzenlenen eğitimde iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı, satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi "n11faturam.com"un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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