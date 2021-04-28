n11.com kupon kampanyasına Anneler Günü'nde de devam ediyor

n11.com, Anneler Günü'nde de alışveriş yaptıkça kupon kazandırmayı sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, n11.com müşterileri, 16 Mayıs'a kadar yapacakları her alışverişten kupon kazanma şansı yakalıyor.

Elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden moda ve kozmetik ürünlerine, ev dekorasyonundan hobi ürünlerine kadar yüzde 65'e varan indirimli ürün seçenekleri n11.com'da Anneler Günü'ne özel olarak sunuluyor.

Alışveriş yaptıkça kupon kazandıran n11.com'da her gün yenilenen "Fırsat Ürünleri" de Anneler Günü'nde hediye arayanları bekliyor.