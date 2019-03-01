Son Dakika Haberleri: N11.com'la Sırbistan'da Festival Çoşkusu Yaşanıyor

N11.com'la Sırbistan'da Festival Çoşkusu Yaşanıyor

1 saat önce

n11.com, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ulaşım sağlayabildiği Sırbistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Novi Sad'da gerçekleştirilen ve 2013'te Avrupa'nın En İyi Festivali seçilen Exit Festivali, bu sene 4-7 Temmuz 2019'da Tuna Nehri kıyısındaki Petrovardin...

N11.com'la Sırbistan'da Festival Çoşkusu Yaşanıyor, System.String[]
n11.com, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ulaşım sağlayabildiği Sırbistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Novi Sad'da gerçekleştirilen ve 2013'te Avrupa'nın En İyi Festivali seçilen Exit Festivali, bu sene 4-7 Temmuz 2019'da Tuna Nehri kıyısındaki Petrovardin Kalesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com'un Tatil ve Eğlence Kategorisinde Exit kombine biletleri 699 liradan, bilet ve kamp opsiyonlu biletler 899 liradan, uçak bileti ile festival bileti ve kamp opsiyonunun dahil olduğu biletler ise 2 bin 99 liradan satışa sunuyor.

The Cure, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Lost Frequencies ve Carl Cox gibi dünya çapında büyük dinleyici kitlesine sahip grup ve DJ'lerin yer aldığı festivale muhteşem ışık şovları eşlik ediyor.

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerden biri olan Exit Festival, elektronikten rock'a, punk'tan hip-hop'a pek çok farklı grup ve sanatçıları dinleme imkanı sunuyor.

Vizesiz lokasyon olan Sırbistan festival eğlencesinin yanı sıra meşhur plajları,doğa güzellikleri ve Novi Sad şehri ile ziyaretçilerini büyülüyor. Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Exit festival süresi boyunca 24 saat kesintisiz eğlence vadediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Sırbistan Karadağ, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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