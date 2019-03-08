Son Dakika Haberleri: N11.com'lulara Özel Kadınlar Günü Sürprizi

N11.com'lulara Özel Kadınlar Günü Sürprizi

1 saat önce

n11.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü indirimle taçlandırıyor.

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n11.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü indirimle taçlandırıyor. n11.com, Dünya Kadınlar Günü'ne özel birçok farklı kategoride yüzde 80'e varan indirimlere ek olarak 8 Mart'a özel kupon fırsatı sunuyor.

n11.com açıklamasına göre, şirket, dünyayı daha güzel bir yer haline getiren tüm kadınlara özel '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' indirim kampanyası ile birçok farklı kategoride yüzde 80'e varan indirimler sunuyor.

Kozmetikten cilt bakımına, makyaj ürünlerinden mücevher ve saat ürünlerine, giyimden aksesuara ve ev dekorasyonundan spor ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler tüm n11.com kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.


Birçok farklı kategoride yüzde 80'e varan indirimlere ek olarak "8 Mart Kadınlar Günü" kampanya kapsamında 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzde 11 kupon kodunu hesaplarına yükleyebilen kullanıcılar 8 Mart gününe özel 23: 59'a kadar geçerli indirimlerden de faydalanabiliyor.

8 Mart günü n11.com'dan yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan %11 kupon kodu tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:34 Kaynak: AA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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