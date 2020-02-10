e-ticaret platformu n11.com, sahip olduğu "Açık Pazar" iş modeliyle ekonominin bel kemiği olan 100 binin üzerinde KOBİ'yi e-ticaret ekosistemine dahil ederken, dijital eğitim ve destek merkezi platformu Mağaza Destek Merkezi'ni hayata geçirdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, "magazadestek.n11.com" adresinde hayata geçen proje ile site, KOBİ'lere e-ticarete açılma konusunda rehberlik etmeye ve yepyeni avantajlar sunmaya devam edecek.



Kurulduğu günden bu yana e-ticaret ekosistemini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçiren ve yatırım yapan n11.com, Mağaza Destek Merkezi platformuyla iş ortaklarına yepyeni avantajlar ve iş süreçlerini kolaylaştırıcı imkanlar sunuyor.



KOBİ'ler üyelik, ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik ve akıllı ürünlere kadar e-ticarette gerekli tüm çözümlerin yer aldığı Mağaza Destek platformunda; kargo, satış süreç yönetimi ve kampanya hazırlamanın yanı sıra satışlarını artırma ipuçlarına da ulaşabiliyor.



KOBİ'ler platform üzerinden, Mağaza Destek noktalarında yer alan stüdyolardan online randevu ile ücretsiz olarak fotoğraf çekimlerini gerçekleştirebiliyor. Devreye alınan talep yönetim sistemi aracılığıyla ise; sorularını, taleplerini ve görüşlerini n11.com ile daha hızlı ve sorunsuz paylaşabiliyor.



Aynı zamanda eğitim programlarının da rahatlıkla takip edebileceği bir sistem kuran n11.com, KOBİ'lerin sınıf içi ve online eğitimlere tek bir noktadan ulaşabilmelerine, sistem üzerinden ücretsiz rezervasyon yaptırabilmelerine ve yerel eğitimlerin takvimine ulaşabilmelerine de olanak sağlıyor.

Video eğitimler yayında

Alanında uzman eğitmenlerle 2019 yılında 12 bine yakın KOBİ'ye, son 5 yılda ise 100 bine yakın iş ortağına eğitim veren n11.com, "Mağaza Destek Merkezi" platformuna özel geniş bir video eğitim içeriği de hazırladı.

n11.com iş ortakları; üyelik, ürün yönetimi, ödeme detayları, kargo süreçleri, kampanya hazırlama, ürün listeleme, reklam ürünleri, iade talebi, e-ticarette reklam yönetimi, faturalama, müşteri talep ve sorunları üzerine hazırlanan eğitim videolarını ofisinde veya mobil ortam aracılığıyla takip edebilecek.

KOBİ'ler ayrıca platform üzerinden e-ticaretle ilgili tüm süreçler ve çözümler hakkında bilgiye ulaşıp, Türkiye genelinde düzenlenecek e-ticaret sınıf eğitimleriyle sektörü ilgilendiren regülasyonları da takip edebilecek.