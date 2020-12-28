n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle yeni oyun ekosistemi geliyor - Son Dakika

n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle yeni oyun ekosistemi geliyor

28.12.2020 12:27
n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle yeni oyun ekosistemi geliyor, System.String[]

n11.com, Güney Kore'nin en büyük mobil oyun geliştiricisi Netmarble'ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile mobil oyunlar konusunda yeni bir oyun ekosistemi kuruluyor.

n11.com, Güney Kore'nin en büyük mobil oyun geliştiricisi Netmarble'ın Türkiye ofisi Netmarble Turkey ve Doğuş Teknoloji iş birliği ile mobil oyunlar konusunda yeni bir oyun ekosistemi kuruluyor.

n11.com açıklamasına göre, oyun endüstrisi hızlı yükselişini sürdürüyor. Yıl başından itibaren dev satın alma ve birleşmelerin yanı sıra oyun oynama sürelerinin arttığı sektörde mağaza içi harcamalar da arttı.

Analistler 2020 yılı içerisinde 44,1 milyar mobil oyunun indirildiğini ve yıl sonuna kadar 2,7 milyar kullanıcının oyunlara 77,2 milyar dolar harcayacağını belirtirken, Türkiye'de özellikle hyper casual ve casual oyun kategorisinin yükselişe geçtiğini belirtti.

Stüdyo sayısı çift basamaklı sayılardan dört basamaklı sayılara doğru yükselirken, kategorideki hareketlilik bu alana girmek isteyen genç yetenekler ile kurumların da ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın yanı sıra Türkiye'de de hızla yükselen mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji de bu kapsamda güçlerini birleştirdi.

Sektörün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile Türkiye'nin bu alandaki en etkin ağı kurulacak.

Eğitim 10 hafta sürecek

Türkiye'nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması için hayata geçirilen ekosistem programıyla gençlere mentörlük eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında verilecek. Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve ilgili eğitimler Netmarble Turkey tarafından verilecek.

Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından oyun tasarımı, UI tasarım, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında eğitim düzenleyecek.

10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek.

Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek.

Eğitim programı sonrasında ekipler oluşturularak yeni bir ekosistem kurulacak. Başvurular www.gamershubtr.com üzerinden alınacak.

Türkiye, oyunlar, Turkey, n11, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel n11.com, Netmarble ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle yeni oyun ekosistemi geliyor - Son Dakika


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