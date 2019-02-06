Son Dakika Haberleri: N11.com, Sevgililer Günü'nde Farklı Hediye Seçenekleri Sunuyor

N11.com, Sevgililer Günü'nde Farklı Hediye Seçenekleri Sunuyor

1 saat önce

ticaret platformu n11.com, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine romantik hediyeler almak isteyenler için birçok farklı kategoride hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.

N11.com, Sevgililer Günü'nde Farklı Hediye Seçenekleri Sunuyor, System.String[]
E-ticaret platformu n11.com, Sevgililer Günü'nde sevdiklerine romantik hediyeler almak isteyenler için birçok farklı kategoride hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü hediyesi arayışında olanlar esprili, komik ve romantik sweatshirt, kazak ve tshirt modelleri için n11.com'a geliyor. Sevdikleriyle birebir giyinirken şıklığından ödün vermek istemeyenler birbirinden farklı model ve desende zarif saatleri tercih ediyor. Her kombinle uyan aksesuarlardan olan kol saatleri sevdiklerinin saate her bakışında sizi hatırlamasını sağlıyor.

Sevgililer Günü'nde sevdiklerini şımartmak isteyenler için her bütçeye uygun cep telefonları n11.com'da satışa sunuluyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Ekonomi
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