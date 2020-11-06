n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi - Son Dakika

n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi

06.11.2020 12:21
n11.com,

n11.com, Fast Company Dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi.

n11.com, Fast Company Dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Fast Company dergisi ve Turkcell Global Bilgi ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye genelinden 5 bin 300 kişi katılırken, 15 bin 73 marka değerlendirildi.

Toplamda 16 sektörde araştırma sonuçlarına göre ilk 3'e giren kurumlar düzenlenen dijital ödül töreniyle sahiplerini bulurken, n11.com, bu yıl ilki gerçekleştirilen araştırmada e-ticaret sektöründe 1'inci oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen n11.com Müşteri Deneyimi Direktörü İlker Tekin düzenlenen organizasyonda kazanılan ödülle ilgili Fast Company, Turkcell Global Bilgi, tüm katılımcılar ve n11.com kullanıcılarına teşekkür ederek, Türkiye'deki e-ticaret sektörü ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak Türkiye'de e-ticaret sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten Tekin, "Dijital perakende alışverişindeki değişim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hızını daha da artırdı. Bu dönemde tüketici alışkanlıkları ve sektördeki dinamikler değişti. Daha önce hiç online alışveriş deneyimi olmayan milyonlarca tüketici e-ticareti deneyimleme fırsatı buldu. BKM verilerine göre eylül ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar lirayı geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23'e ulaştı. Başka bir deyişle her 4 kartlı ödemenin 1'i internetten gerçekleşti." bilgilerini verdi.

Tekin, yaşanan alışveriş dönüşümü ile e-ticaret sitelerinin önemli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydederek, "Sektörümüzü geliştirmek için müşterilerimize güvenli alışveriş platformu sunmanın yanı sıra mükemmel bir deneyim yaşatmak ve yaşadıkları sorunları, çözüme ulaşana dek, yakından takip etmekle sorumluyuz. n11.com olarak her müşterimizin yaşadığı deneyim bizim için ayrı bir öykü. Alışveriş sırasında, lojistik sürecinde, iade işleminde tüm süreçleri yakında takip ediyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri yeni hizmetler geliştirmek için kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

n11.com'un kusursuz ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışmaya ve yatırıma devam ettiğini vurgulayan Tekin, şu şekilde devam etti:

"Müşteri deneyimindeki iddiamızı yeni projelerimizle artırıyoruz. Türkiye'de ilk kez yapay zeka chatbot kullanan n11.com, satın alma yapılıp yapılmaması gözetmeksizin bütün kullanıcıların sorunlarını 7 gün 24 saat WhatsApp Canlı Destek Hattı'ndan yanıtlıyor. Mükemmel müşteri deneyimi için farklılaştırılmış süreçler ve çoklu kanallardan hizmet veriyoruz. Hedefimiz bu değerli liderliği uzun yıllar korumak"

COMPANY, Türkiye, Ticaret, n11, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel n11.com, 'Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: n11.com, "Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması"nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei