Son Dakika Haberleri: n11.com'un alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor
Son Dakika Güncel n11.com'un alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor

n11.com'un alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor

51 dakika önce

n11.com'un, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce iş ortağıyla, milyonlarca ürünü dev indirimlerle sunduğu 11.11 için geri sayım başladı.

n11.com'un alışveriş festivali 11.11 yaklaşıyor, System.String[]

n11.com'un, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce iş ortağıyla, milyonlarca ürünü dev indirimlerle sunduğu 11.11 için geri sayım başladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, onlarca kategoride binlerce ürünün dev indirimlerle yeni sahiplerini beklediği "11.11 alışveriş festivali" için bugün itibarıyla kampanya sayfaları kullanıcılara açıldı.

Online alışveriş tutkunlarının, kampanya boyunca, farklı tutarlarda toplayacağı, satın alacağı ya da eğlenceli oyunlardan kazanacağı kuponlar, 11 Kasım'a kadar birikecek ve 11.11 gününde avantajlı bir alışveriş deneyimine dönüşecek.


İnternetten otomobil satışını Türkiye'ye ilk kez 11.11'le kazandıran n11.com, bu yıl yine "iddialı" ürünlerde dev indirimler yapacak.

11.11'i yine bir alışveriş festivaline dönüştürmeye hazırlanan n11.com'da kullanıcılar, kampanya günü kullanmak üzere "Tık Hızında Kupon"ları tek tıkla hesabına yükleyebilecek.

n11.com'un mobil uygulamasında belirli saatlerde açılacak Kuponmatik çarkı da kullanıcısına sürpriz indirim kuponları dağıtacak. Fırsatların 24 saat boyunca hız kesmeden devam edeceği Yılın Alışveriş Günü'nde n11.com'a gelen kullanıcılar, kuponların yanı sıra o güne özel binlerce marka ve üründe sunulan fırsatlarla ve sepette ek indirimlerle avantajlı alışverişin tadını çıkaracak.


Tek tıkla kuponlar hesapta

Kullanıcılar; hafta içi 09.00-11.00, 15.00-17.00, 19.00-21.00'de ve hafta sonu 11.00 ve 18.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım'da kullanabilecek. Kullanıcılar, 4 Kasım'dan 8 Kasım'a kadar her gün saat 09.00'da kupon satın alma şansına da sahip olacak.

n11.com'un mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.


n11.com; 7 Ekim itibarıyla dağıtacağı binlerce kuponun yanı sıra 11.11 gününde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler yapacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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