Son Dakika Haberleri: N11.com ve Abc Mobilya İş Birliği

N11.com ve Abc Mobilya İş Birliği

1 saat önce

e-ticaret platformu n11.com, sanayi ve ticaret sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip ABC Mobilya ile iş birliği yaptı.

N11.com ve Abc Mobilya İş Birliği, System.String[]
e-ticaret platformu n11.com, sanayi ve ticaret sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip ABC Mobilya ile iş birliği yaptı.

n11.com'un açıklamasına göre, n11.com Ev Yaşam kategorisini büyütmeye ABC Mobilya iş birliği ile devam ediyor.

Sanayi ve ticaret sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ABC Mobilya, modern ve teknolojik ev mobilyaları, yatak ve baza ürünleri ile mobilya sektöründe öne çıkıyor. Türkiye'nin ilk büyük mobilya imalat tesisine sahip olan ABC Mobilya, başta Avrupa olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyor.

İlhamını sade ve şık tasarımlardan alan ABC Mobilya'nın ürünleri arasında oturma grupları, yemek ve yatak odası ürünleri bulunuyor.

Evini döşemek ve ev eşyalarını yenilemek isteyenlerin her ihtiyacına uygun mobilya seçenekleri sunan ABC Mobilya ürünleri, n11.com'da ücretsiz kargo avantajı ve açılışa özel yüzde 53'e varan indirimlerle satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA

Murat Erat, Ekonomi
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