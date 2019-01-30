Son Dakika Haberleri: N11.com, Yeni Okul Döneminde Kırtasiye İhtiyaçlarının Adresi Oluyor

N11.com, Yeni Okul Döneminde Kırtasiye İhtiyaçlarının Adresi Oluyor

9 dakika önce

Birbirinden ilgi çekici ve işlevsel ürünleri tek noktada buluşturan n11.com, okulların yeni döneminde de öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarına cevap veriyor.

N11.com, Yeni Okul Döneminde Kırtasiye İhtiyaçlarının Adresi Oluyor, System.String[]
Birbirinden ilgi çekici ve işlevsel ürünleri tek noktada buluşturan n11.com, okulların yeni döneminde de öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarına cevap veriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte pek çok farklı marka ve modelde kırtasiye ürününü öğrencilerin beğenisine sunuyor.

Renkli kalemlerden not defterlerine, dünya haritalarından okul çantalarına kadar birçok seçenek, n11.com'da öğrencilerle buluşuyor. n11.com, okulların yeni döneminde de eğlenceli ve işlevsel kırtasiye ürünlerinin adresi oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın İstifasına İlişkin İlk Yorum: Doğru Yolu Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: N11.com, Yeni Okul Döneminde Kırtasiye İhtiyaçlarının Adresi Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]