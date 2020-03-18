N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi - Son Dakika

N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi

6 saat önce

N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi Hastane yönetiminin fahiş fiyatlara karşı alternatif çözümü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, korona virüs vakalarının görülmesinin ardından artan tıbbi malzeme fiyatlarına karşı yıkanabilir cerrah...

N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi, System.String[]

N95 standartlarına uygun ve yıkanabilir maske Van'da üretildi

Hastane yönetiminin fahiş fiyatlara karşı alternatif çözümü

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, korona virüs vakalarının görülmesinin ardından artan tıbbi malzeme fiyatlarına karşı yıkanabilir cerrah önlük kumaşından N95 standardında maske üretimine başladı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü Türkiye'de de ilk kurbanını verdi. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının armasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yönetimi, cerrah önlük kumaşı ve elyaf malzemeden maske üretimine geçti.


Enfeksiyon uzmanlarından tam not aldı

Hastane bünyesinde faaliyet yürüten terzihane birimi ekiplerince 3 gün öncesinde üretimine başlanan maskeler, enfeksiyon uzmanlarının tam not aldı. Üretilen maskeler hastane temizlik ve güvenlik personelinin yanı sıra hastane ziyaretinde bulunan hasta yakınlarına dağıtılıyor.


"Alternatif çalışmalarımızı başlattık"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, korona virüsü salgınını en iyi şekilde yönetmeyi planladıklarını belirtti. Şu an hastanede korona virüsü tanılı bir hastanın bulunmadığını açıklayan Başhekim İliklerden, "Bu çerçevede sağlık hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Salgının hızlı yayılma tehlikesi karşısında acil durumlar dışında vatandaşlarımızın hastanelere olabildiğince az ziyaretlerini istiyoruz. Süreç tıbbi malzeme konusunda bazı zorlukları ortaya koydu. Ülke genelinde salgın öncesinde çok uygun fiyatlara alışverişi yapılan sık kullanılan malzemelerin fiyat artışından dolayı hastane yönetimleri olarak mustarip durumdayız. Kurumlarımızın gücünü hissettirmek anlamında alternatif çalışmalarımızı başlattık. Riskli alanlarda kullanılmaması şartıyla hastanenin daha risksiz alanlarında N95 denilen hazneli maskelerin yerine cerrahi maskeleri yapmaya başladık" dedi.

Atölye terzihane birimi personellerinin maske üretimini geceli-gündüzlü, fedakar ve özverili bir şekilde sürdürdüğünün altını çizen İliklerden, yaklaşık 3 günlük süreçte hastane içindeki temizlik, güvenlik ve ziyaret kısımlarında maskeleri dağıttıklarını söyledi.


"Üretilen maskelerin avantajları var"

Her türlü önleme karşı yıkanabilir ve düşük maliyetli maske üretmeye başladıklarına dikkat çeken Van YYÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran ise "Korona virüsü salgını nedeniyle tüm hastanelerin kendi personelini koruması açısından maske ve diğer koruyucu ekipmanlarının temin edilmesi istendi. Piyasada maliyet açısından bulunması sıkıntılı olduğu ve korona salgının pandemi boyutuna gelmesinden dolayı her türlü önleme karşı maske üretmeye başladık. Ameliyatlarda kullanılan cerrah önlük kumaşından ve piyasada bulunan elyaf malzemeden N95 maske üretimini kendimiz yapıyoruz. Piyasada 2-3 kat olanları varken biz burada 4 kat şeklinde yapıyoruz. Üretilen bu maskelerin avantajları da var. 60 derecede deterjanla yıkayıp tekrar kullanma şansımız olacaktır. Maliyeti ise çok düşük olacaktır" diye konuştu.

Hastane yönetimi kararıyla maske üretimine başladıklarını dile getiren terzihane bölümü personelleri de geceli-gündüzlü çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Dursun Odabaş, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:25 Kaynak: İHA

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