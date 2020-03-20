N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı - Son Dakika Ekonomi

N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı

33 dakika önce

Türkiye haftalık 5 milyon N95 standardına sahip maskede Avrupa'nın toplam üretim miktarına ulaştı.

N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı, System.String[]

Türkiye haftalık 5 milyon N95 standardına sahip maskede Avrupa'nın toplam üretim miktarına ulaştı...

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02 

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