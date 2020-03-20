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N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı
33 dakika önce
Türkiye haftalık 5 milyon N95 standardına sahip maskede Avrupa'nın toplam üretim miktarına ulaştı.
Türkiye haftalık 5 milyon N95 standardına sahip maskede Avrupa'nın toplam üretim miktarına ulaştı...
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02
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