Nabi Avcı, Adapazarı'nda söyleşiye katıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Adapazarı Belediyesince düzenlenen söyleşiye konuk oldu.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan "Enformatik Cehaletten Enformatik Zırcehalete" söyleşinde konuşan Avcı, Sakarya'nın kendisinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Avcı, yaklaşık 31 yıl önce ilk baskısı gerçekleşen Enformatik Cehaletten Enformatik Zırcehalete isimli kitabın serüvenini anlatarak, bu dünyada bilginin katlanma hızının her yıl, hatta her ay ivme kazandığını belirtti.

Özellikle bilişim teknolojilerinde, enformasyon teknolojilerinde, bilgisayar teknolojilerinde ve bunların uyarlamalarında, uygulamalarında çok hızlı değişiklikler yaşandığını dile getiren Avcı, "En hızlı değişen teknolojiler enformasyon teknolojileri, askeri teknolojiler, medikal teknolojiler, tıp teknolojisidir. Zaten bunlar da iç içe geçmiş durumdalar. Bugün askeri alanda yapılan bir teknolojik araştırma, daha sonra tıp teknolojisinde de uygulanabiliyor." şeklinde konuştu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de Avcı'yı kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Avcı, Vali Nayir'e imzalı kitabını takdim etti.

Söyleşide, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların yetkilileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.