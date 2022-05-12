Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı

12.05.2022 10:58
Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi'nde düzenlenen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldığı bildirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi'nde düzenlenen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldığı bildirildi.

Milletvekili Avcı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bilim fuarının açılış törenine Milletvekili Avcı'nın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, fuarda 95 öğrenci tarafından sağlıklı yaşam ve beslenme, görsel ve işitsel sanatlar, ekolojik denge, genetik ve biyoteknoloji, tarım ve hayvancılık teknolojileri, değerler eğitimi, kültürel miras, biyoçeşitlilik, yapay zeka, bilim tarihi ve felsefesi, dil ve edebiyat, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, robotik ve kodlama, algoritma, mantıksal tasarım alanlarında toplam 25 projenin sergilendiği fuarda Nabi Avcı, projenin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü Muhterem Yıldız'a, proje yürütücüsü İlker Tantürk'e, öğretmenlere ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür etti.

Nabi Avcı, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de açılan Raylı Sistemler Fuarı'nda Türk girişimciler, Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından gerçekleştirilen projelerin öneminden bahsederek, öğrencilerin gelecekte bunlar gibi projelerle Türkiye'yi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Nabi Avcı, bütün projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
500
TBMM'de Sunum Yapan Ilo Program Yöneticisi Özberk Anlı: 'Kadınlar Anne Olduktan Sonra Daha Az Ücret Alıyor' TBMM'de Sunum Yapan Ilo Program Yöneticisi Özberk Anlı: 'Kadınlar Anne Olduktan Sonra Daha Az Ücret Alıyor' Son dakika haberi! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı Son dakika haberi! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Milletvekili, Bilim Fuarı, Nabi Avcı, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement