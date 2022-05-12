Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi'nde düzenlenen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldığı bildirildi.

Milletvekili Avcı'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bilim fuarının açılış törenine Milletvekili Avcı'nın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrencilerin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, fuarda 95 öğrenci tarafından sağlıklı yaşam ve beslenme, görsel ve işitsel sanatlar, ekolojik denge, genetik ve biyoteknoloji, tarım ve hayvancılık teknolojileri, değerler eğitimi, kültürel miras, biyoçeşitlilik, yapay zeka, bilim tarihi ve felsefesi, dil ve edebiyat, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, robotik ve kodlama, algoritma, mantıksal tasarım alanlarında toplam 25 projenin sergilendiği fuarda Nabi Avcı, projenin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü Muhterem Yıldız'a, proje yürütücüsü İlker Tantürk'e, öğretmenlere ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür etti.

Nabi Avcı, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de açılan Raylı Sistemler Fuarı'nda Türk girişimciler, Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından gerçekleştirilen projelerin öneminden bahsederek, öğrencilerin gelecekte bunlar gibi projelerle Türkiye'yi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Nabi Avcı, bütün projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı.