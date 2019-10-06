Son Dakika Haberleri: Nabi Avcı, AGİT Başkanı George Tsereteli ile görüştü
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Nabi Avcı, AGİT Başkanı George Tsereteli ile görüştü

1 saat önce

Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Sonbahar Genel Kurulu'na katılan AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, AGİT Başkanı George Tsereteli ve Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.

Nabi Avcı, AGİT Başkanı George Tsereteli ile görüştü, System.String[]

Fas'ın Marakeş kentinde devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Sonbahar Genel Kurulu'na katılan AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, AGİT Başkanı George Tsereteli ve Genel Sekreteri Roberto Montella ile görüştü.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulun yapıldığı otelde Tsereteli ve Montella ile görüşmeye Türk heyeti adına AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tsereteli, her üye ülkenin yaşadığı bölgesel problemler olduğunu belirterek, AGİT'in en önemli görevlerinden birinin bu sorunları çözmek için yumuşatıcı bir güç olarak ülkelerin bir araya gelmesinin sağlanması olduğunu ve örgütün bölgede denge ve istikrarın garantörü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avcı'nın AGİT Parlamenter Asamblesi ile sürekli iş birliği içinde olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Tsereteli, geçen ay AGİT Parlamenter Asamblesi'nin internet sayfasında yayımlanan Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Meseleler Komitesinden bazı üyelerin iddialarıyla ilgili, "Öncelikle Nabi Avcı'nın göndermiş olduğu mektup için kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mektup vesilesiyle bazı değişiklikler yapılacağını, özellikle basın haberlerinin ilgili ülkelerin bilgisine başvurulmadan yayınlanmasının önüne geçeceğimizi ve bu gibi hususlarda daha hassas olacağımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Nabi Avcı ise ülkelerin iş birliği içinde sorunları çözebileceğine inandıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ikili ilişkiler içinde girişimlerde bulunmak, sorunları rahatlıkla çözüme ulaştıracaktır. AGİT Parlamenter Asamblesi toplantılarında üyelerin münhasıran iç politikaya yönelik mesaj niteliğinde provokatif söylemlere tevessül etmelerini kabul etmek mümkün değil. AGİT Parlamenter Asamblesinin internet sayfasında yer alan haberlerde geçen ifadelere daha dikkatli davranması gerekiyor. Biz her anlamda iletişime açığız."

Ayrıca Avcı, Tsereteli ve Montella'ya hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Nabi Avcı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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