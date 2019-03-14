Son Dakika Haberleri: Nabi Avcı Yeğeninin Acısına Ortak Oldu

Nabi Avcı Yeğeninin Acısına Ortak Oldu

1 saat önce

Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın ablasının oğlu Hüsnü Bayrakçı'nın amcası, son yolculuğuna uğurlandı.

Nabi Avcı Yeğeninin Acısına Ortak Oldu, System.String[]
Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın ablasının oğlu Hüsnü Bayrakçı'nın amcası, son yolculuğuna uğurlandı.

Hüsnü Bayrakçı'nın amcası Sami Bayrakçı (72) bir süredir tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesinde dün vefat etti. Merhumun cenazesi memleketi olan Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çarşı Cami'inde kılınan ikinci namazına müteakip ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye eski Milli Eğitim Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Sayın Nihat Can, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik TSO Meclis Başkan Vekili Sabri Çobanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yaşam
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