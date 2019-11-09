Son Dakika Haberleri: Nabil Dirar, 36 gün sonra sahalara döndü!
Son Dakika Spor Nabil Dirar, 36 gün sonra sahalara döndü!

Nabil Dirar, 36 gün sonra sahalara döndü!

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü.

Nabil Dirar, 36 gün sonra sahalara döndü!, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de Nabil Dirar 36 gün sonra sahalara döndü.


Yaşadığı fıtık sakatlığı sebebiyle ağrılarla oynayan Faslı futbolcu, ligin 7. haftasında Antalyaspor maçından sonra milli arada ameliyat olmuştu.


1 Kasım itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayan Dirar geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşısında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından şans verilmemişti.


Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın 55. dakikasında Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Dirar, 36 gün sonra sarı-lacivertli formayı giymiş oldu.


Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:25 
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