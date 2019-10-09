Nabil Dirar ameliyat oldu
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.
Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL
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