Son Dakika Haberleri: Nabil Dirar ameliyat oldu
Son Dakika Spor Nabil Dirar ameliyat oldu

Nabil Dirar ameliyat oldu

44 dakika önce

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.

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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.


Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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