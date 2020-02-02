Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum' - Son Dakika
Son Dakika Spor Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum' - Son Dakika Spor

Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum'

20 dakika önce

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Nabil Dirar'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Memnunum', System.String[]

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.


Maçı değerlendiren Dirar, "Bizim açımızdan hayal kırıklığı. Ancak son maça kadar elimizden geleni yapacağız. Hala şampiyon olabiliriz. Trabzonspor çok fazla pozisyon bulamadı ama iki gol attı. Pozitif kalmalıyız" dedi.


Nabil Dirar sözlerini, "Hocamın benden istediği görevde oynamaya çalışıyorum, kendi performansımdan da memnunum, beni rahatsız etmiyor. Ben takımımın emrinde olan bir oyuncuyum ama bugünkü sonuçtan memnun değilim, 3 puanı alamadık" ifadeleriyle tamamladı.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:23 
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