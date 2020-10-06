Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:41 - Kaynak: İHA
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