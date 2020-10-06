Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fas Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Dirar'a yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırken, yerine Newcastle Unitedlı futbolcu Achraf Lazaar dahil edildi.

(İHA)

Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nabil Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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