Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı - Son Dakika
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Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı

30.05.2022 19:51
Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı

NABLUS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sağlık görevlileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait Huvvara kontrol noktası yakınlarında düzenlenen bayrak yürüyüşü protestolarının ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bir protestocuya yardım ediyor, 29 Mayıs 2022.

NABLUS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sağlık görevlileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait Huvvara kontrol noktası yakınlarında düzenlenen bayrak yürüyüşü protestolarının ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bir protestocuya yardım ediyor, 29 Mayıs 2022. İsrailli milliyetçilerin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilerin ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle Filistinliler arasında

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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı - Son Dakika


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