Nablus'ta İsrail güçleri 21 Filistinli'yi yaraladı - Son Dakika

- Nablus'ta İsrail güçleri 21 Filistinli'yi yaraladı

NABLUS - İsrail güçleri, Nablus kentinde, Filistinlilerin İsrail'in yerleşim planlarına karşı düzenlediği protestoya müdahale etti. Müdahale sonucu 21 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beta köyünde Filistinliler, İsrailli yerleşim planlarına karşı bir protesto düzenledi. İsrail güçlerinin protestoya müdahale ettiği sırada Filistinliler ve İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Filistinliler, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe verdi, lastiklerle yolları kapattı. İsrail güçleri ise protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 21 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay'ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril'in yaptığı açıklamada, 12'si göz yaşartıcı gaz nedeniyle toplam 21 kişinin yaralandığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi. Cibril, olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipler yaralıları hastaneye kaldırdığını sözlerine ekledi.