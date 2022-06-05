NABLUS, 5 Haziran (Xinhua) - Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın tepesinde Şavuot bayramının kutlandığı geleneksel törene katılan Samiri rahipleri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Toros Dağları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Nablus'ta Şavuot Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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