Son Dakika Haberleri: - Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı
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- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı

1 saat önce

- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralıNABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı

NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralanırken sivil güçler ve polis olay yerine sevk edildi. Olayın ardından aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Polis, geçtiğimiz hafta boyunca 299 trafik kazası meydana geldiğini ve 240 kişinin yaralandığını açıkladı.

- Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı

Batı Şeria, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
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