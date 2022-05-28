Nablus'ta Yahudi Yerleşimlerine Karşı Düzenlenen Protestoda Çatışmalar Çıktı

NABLUS, 28 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'da Nablus'ta, şehrin doğusunda yer alan Beit Dajan köyü ve güneyinde yer alan Hawara köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı Cuma günü Filistinliler tarafından protestolar düzenlenmesinin ardından çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'da Nablus'un güneyinde yer alan Hawara köyündeki bir Filistinli protestocu, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto ederken İsrail askerleri ve İsrail sınır polisiyle çatıştı, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyündeki Filistinli protestocular, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen eylemin ardından İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda kendilerini korumaya çalışıyorlar, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'da Nablus'un doğusunda yer alan Beit Dajan köyünde, bir İsrail askeri Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası atıyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)