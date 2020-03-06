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Naby Keita'yı yıkan trafik kazası!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Gine Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 22'si futbolcu 27 kişinin bulunduğu otobüs ile Gine 2. Ligi'nde sezonun ilk haftasında Karifamoryah ile oynamak için Kankan şehrine giden kafile trafik kazası geçirdi.
Spor Arena Dış Haber | Gine Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 22'si futbolcu 27 kişinin bulunduğu otobüs ile Gine 2. Ligi'nde sezonun ilk haftasında Karifamoryah ile oynamak için Kankan şehrine giden kafile trafik kazası geçirdi. Hızla giden otobüs kontrolü kaybedip yol kenarındaki ağaca çarparak taklalar attı.
Otobüste bulunan 27 kişiden şoför dahil 9'u hayatını kaybetti. 16'sı ağır olmak üzere 18 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden futbolculardan Almamy Keita'nın, Liverpool forması giyen Naby Keita'nın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Keita da kuzeni ve diğer hayatını kaybedenler için bir mesaj yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:30
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