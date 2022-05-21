Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı - Son Dakika
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Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı

21.05.2022 16:36
Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı

Google ile Match Group anlaştı. Tinder, Play Store'un ödeme sistemi yerine kendi sistemini kullanabilecek.

Google, abonelik sistemiyle çalışan uygulamalarda, ödemenin Google Play'in faturalandırma sistemiyle yapılmasını zorunlu kılıyor. Her bir ödeme için de yüzde 30 komisyon alıyor. Birçok geliştirici ise, şirketin alternatif ödeme yöntemlerine izin vermemesine karşı çıkıyor.

İki sene önce Epic, Fortnite'ta kendi faturalandırma sistemini kullandığı için Play Store'dan kalıcı olarak yasaklanmıştı. İki şirket arasındaki mücadele yasal zeminde devam ederken; popüler flört uygulaması Tinder'ın sahibi Match Group, Google'ın yüzde 30 komisyon alma politikasını mahkemeye taşımıştı.

Google, Tinder'a alternatif ödeme konusunda izin verdi

Google'ın Play Store faturalandırma sistemini dayatmaya çalışması bu kez direkten döndü. Match Group, yayınladığı basın açıklamasında Google ile anlaştıklarını duyurdu. Şirket, Tinder dahil tüm uygulamalarında Google'a alternatif olarak geliştirdiği kendi ödeme yöntemi veya yöntemlerini kullanabilecek.

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Anlaşma kapsamında;

Match Group uygulamaları, Google Play faturalandırma sistemine alternatif sundukları için reddedilmeyecek veya Play Store'dan kaldırılmayacak.

Google, Google Play faturalandırma sistemine alternatif sunan Match Group uygulama güncellemelerini onaylamaya devam edecek.

Google faturalandırma sistemi konusunda Match Group'un belirttiği sorunları çözdüğünde, şirket uygulamalarında mevcut ödeme sistemlerinin yanı sıra Google'ın sistemini yeniden kullanmayı değerlendirecek.

Nabza göre şerbet: Google, Tinder'a torpil yaptı

Yaşanan bu gelişme, Tinder'da Play Store'un faturalandırma sisteminin kullanılmayacağı ve satın alınan üyeliklerden Google'ın yüzde 30 komisyon alamayacağı anlamına geliyor. Match Group, bu taviz karşılığında Google'a yönelik yaptırım uygulanması talebini geri çektiğini açıklayarak şunları paylaştı:

Match Group bugün, Google'ın Match Group'un tüketicilere fayda sağlamak için talep ettiği çeşitli tavizleri vermesinin ardından Google'a karşı geçici bir kısıtlama emri talebini geri çekti. Bunlar; Match Group uygulamalarının kullanıcılara ödeme sistemlerinde seçenek sunmaya devam etmesine izin verileceğini garanti etmeyi, daha önce belirtilen politikasıyla geliştiricilerin üzerindeki gereksiz yükü azaltmayı ve Google'ın kullanıcı verileri üzerindeki tam kontrolünü ortadan kaldırmayı içeriyor.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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