Nacer Chadli, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO 'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.Kariyeri boyunca Avrupa 'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."