Son Dakika Haberleri: Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu
Son Dakika Dünya Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu

Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu

40 dakika önce

İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye raportörü oldu.

Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu, System.String[]
İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye raportörü oldu.

AP Komisyonu'nda Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi görüşülerek onaylandı. AP'de Sosyal Demokratların üyesi olan Amor, yeni görevini Hollandalı Kati Piri'den devralacak.


Türkiye, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
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