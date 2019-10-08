Nacho sanchez amor, ap'nin türkiye raportörü oldu
40 dakika önce
İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye raportörü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
İspanyol Nacho Sanchez Amor, Avrupa
Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye
raportörü oldu.
AP Komisyonu'nda Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi görüşülerek onaylandı. AP'de Sosyal Demokratların üyesi olan Amor, yeni görevini Hollandalı Kati Piri'den devralacak.
Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek