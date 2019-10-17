Son Dakika Haberleri: Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira,...
Son Dakika Ekonomi Naci Ağbal: '2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira,...

Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira,...

1 saat önce

Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

Naci Ağbal:

Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü."

Naci Ağbal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:25 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira,...
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