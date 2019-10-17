Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira,...
1 saat önce
Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:25 Kaynak: AA
Naci Ağbal: "2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü."
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