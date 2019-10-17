Naci Ağbal: "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5...
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Naci Ağbal: "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Naci Ağbal: "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür."
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