Naci Ağbal: "2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar...
1 saat önce
Naci Ağbal: "2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Naci Ağbal: "2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz."
2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum