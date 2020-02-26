Naci Ağbal: Ar-Ge'ye önem veren ülke söz sahibi olacak - Son Dakika
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Naci Ağbal: Ar-Ge'ye önem veren ülke söz sahibi olacak

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, geleceğin araştırma ve geliştirmede (Ar-Ge) olduğunu belirterek, "Ar-Ge'ye hangi ülke önem verirse o ülke gelecek 50 yılda söz sahibi olacak" dedi.

Naci Ağbal: Ar-Ge'ye önem veren ülke söz sahibi olacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, geleceğin araştırma ve geliştirmede (Ar-Ge) olduğunu belirterek, "Ar-Ge'ye hangi ülke önem verirse o ülke gelecek 50 yılda söz sahibi olacak" dedi.

Naci Ağbal, Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen 'Global Yeni Trendler: Fırsatlar ve Riskler' konulu konferansta, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ağbal, yeni trendlerin, bölgesel gelişmelerin herkesi etkilediğini söyledi. Eski kapalı ekonomik düzen içinde ülkeler arasındaki etkileşimin görece olarak zayıf olduğunu ifade eden Ağbal, artık bütün ülkelerin etkileşim içinde olduğu bir dönemde olduklarını kaydetti.

'KAYBEDEN AVRUPA OLACAK'

Dünya nüfusunun artmaya devam edeceğini ama artış hızının azalacağını belirten Ağbal, 2015-2050 yılı arasındaki bu nüfus değişiminde en fazla kazanan kıtanın Afrika olacağını ifade ederek, "Afrika 2050 yılında nüfusunu yüzde 109 oranında artıracak. Kaybeden Avrupa olacak. Avrupa nüfusu 2050 yılında, 2015'e göre azalacak. Burada özellikle Asya-Pasifik bölgesi, aşağıda Güney Amerika bölgesi nüfus artışının fazla olduğu bölgeler olacak" dedi.

'AR-GE'YE ÖNEM VEREN SÖZ SAHİBİ OLACAK'

Daha sonra gelecek yıllar için Ar-Ge'nin önemine değinen Ağbal, "Hangi ülkeler Ar-Ge'ye önem verir, daha fazla kaynak aktarır ise o ülke kazanacaktır. Ar-Ge'ye hangi ülke önem verirse o ülke gelecek 50 yılda söz sahibi olacak. Bugün Amerika'dan örnek vermek gerekirse Amerika'nın ayırdığı bütçe 611 milyar doları geçmektedir. Nereden bakarsanız bakın bizim ülke bütçemizin yüzde 75'ini oluşturuyor. Global düzeyde eskiden ülkeler yarışırdı bugün ise şirketler yarışır duruma geldi. Dolayısıyla global şirketlerin Ar-Ge'ye ayırdığı kaynak ve bütçesi, ülkelerin bütçelerinden fazlasını oluşturuyor. Eğer kendinizi geleceğe hazırlamak istiyorsanız, geleceğin dünyasında yer almak istiyorsanız teknolojik becerilere, sosyal becerilere daha çok önem vermeniz gerekiyor" diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, konferanstan sonra Ağbal'a tablo hediye etti.


Naci Ağbal, Kırıkkale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:29 Kaynak: DHA
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