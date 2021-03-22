Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: "En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya" - Son Dakika
BBC

Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: "En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya"

22.03.2021 06:37

Naci Ağbal'ın Cuma akşamı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alınması dünya basınında "şoke edici" bir gelişme olarak yorumlandı ve bu kararın Türk Lirası'nı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Naci Ağbal'ın Cuma akşamı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alınması dünya basınında "şoke edici" bir gelişme olarak yorumlandı ve bu kararın Türk Lirası'nı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Financial Times (FT) gazetesi, "Merkez Bankası başkanını görevden alarak Erdoğan özüne döndü" başlıklı yazıda, Ağbal'ın iki yılı daha az bir süre içerisinde görevden alınan üçüncü Merkez Bankası başkanı olduğunu belirtti.

FT, "şok karar" olarak tanımladığı bu adımın, genel olarak piyasa dostu bir ekonomist olarak görülen Ağbal'ın atanmasını Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek bir hamle olduğunu düşünen yatırımcıları rahatsız ettiğini yazdı.

Yazıda, "Şimdi ise analistler, gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça kritik bir dönemde yeni bir kur krizi riskinin doğduğu uyarısı yapıyor ve yüksek faiz oranlarını 'tüm kötülüklerin anası' olarak nitelendiren Erdoğan'ın ekonomi yönetimini eski haline döndüreceğinden endişe duyuyor" denildi.

FT, Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun "pek bilinmeyen bir bankacılık profesörü" olduğu ve Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğu yönündeki geleneksel olmayan görüşlerini paylaştığına dikkat çekti.

FT, Pazar gecesi de internet sitesinin manşetinde yer verdiği "Erdoğan, Merkez Bankası başkanını görevden aldıktan sonra Türk lirası düştü" başlıklı haberde de Ağbal'ın görevden alınmasına piyasaların ilk tepkisi aktarıldı.

Haberde, Asya'daki ilk işlemlerde Türk lirasının yüzde 14 civarında değer kaybına uğradığı ve 8.40 seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

Haberde, "Günün bu saatlerinde genellikle lira-dolar paritesindeki işlem hacmi düşük olur ancak bir bankadaki bir kaynak, hacmin normal düzeylerin çok üzerinde olduğunu söyledi" denildi.





WSJ: Faiz artırımı Ağbal ile Erdoğan'ın arasını açtı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamayla piyasa oyuncularının kaygılarını gidermeye çalıştığını ancak Ağbal'ın görevden alınma kararının yatırımcı ve ekonomistlerde Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik endişeler doğurduğunu yazdı.

Kavcıoğlu, Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya" devam edileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Para Politikası Kurulu toplantılarının daha önce ilan edildiği takvime uygun şekilde yapılacağını belirtti. Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda olağanüstü bir toplantıyla faiz indirimine gidilebileceğine dair bazı spekülasyonlar yapılmıştı.

WSJ, Ağbal'ın görevden alınması öncesinde Türk ekonomisinde halihazırda pandemi ve 2018'de yaşanan kur krizinin olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiğini belirtti ve şu yorumları yaptı:

"Yıllarca devam eden öngörülemez politika kararlarının ardından Ağbal'ın dönemi yabancı yatırımcıların yeniden güven duymasını sağladı. Ağbal, geçen yıl faiz oranlarını artırmaya başladıktan sonra yatırımcılar 4,6 milyar dolarlık Türk varlığı alımı gerçekleştirdi. Türkiye, cari açığının finansmanı için dış kaynaklara bağımlı.

"Bu nedenle, Ağbal'ın görevden alınması yatırımcılar ve ekonomistler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Merkez Bankası son olarak 18 Mart'ta faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti ve lira değer kazandı. Bu faiz artırımı, Ağbal ile Erdoğan'ın arasının açılmasına neden oldu."

WSJ, yeni Başkan Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak'taki köşesinde bu faiz artırımını eleştirdiğini anımsatarak, bu durumun Ağbal dönemi politikaların tersine çevrileceği kaygılarını tetiklediğini aktardı.

Guardian: 'En az Brexit kadar kötü'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Erdoğan'ın bu kararıyla küresel yatırımcıları "şoke ettiğini" belirterek, bir uzmanın bu kararı "en az Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) kadar kötü" sözleriyle yorumladığını yazdı.

Guardian, "Erdoğan, geleneksel ekonomi politikalarına karşı çıkıyor ve bugüne kadar defalarca çift hanelere ulaşan enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Son iki yıl içerisinde üç Merkez Bankası başkanını görevden aldı" dedi.

Haberde, piyasalardaki genel beklentinin Kavcıoğlu'nun Ağbal döneminde uygulanan politikaları tersine çevirmesi yönünde olduğu ve bunun da Türk lirasını olumsuz etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya
Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya

Türk Lirası, Naci Ağbal, Gazete, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: 'En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya' - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! İşin sırrı saha ekiplerinde Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti         
07:56
Meteoroloji bölge bölge uyardı; sağanak yağmur ve fırtına geliyor! İstanbul için kar sürprizi Meteoroloji bölge bölge uyardı; sağanak yağmur ve fırtına geliyor! İstanbul için kar sürprizi         
07:40
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etmek istedi Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etmek istedi         
00:18
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı         
22:46
Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı         
22:28
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı         
21:29
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 08:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: "En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei