Naci Ağbal: "Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı.
1 saat önce
Naci Ağbal: "Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Naci Ağbal: "Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak."
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