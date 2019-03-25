Son Dakika Haberleri: Naci Ağbal: Türkiye, Bu Sınavdan Büyük Başarıyla Çıkacak

Naci Ağbal: Türkiye, Bu Sınavdan Büyük Başarıyla Çıkacak

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu dönemden geçiliyor.

Naci Ağbal: Türkiye, Bu Sınavdan Büyük Başarıyla Çıkacak, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük başarıyla çıkacaktır" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Nevşehir Belediye Başkanı adayı Rasim Arı'ya destek vermek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Burada konuşan Ağbal, hükümet, sendikalar,  STK'lar, iş ve sanayi sektörü ile birlikte hareket ederek, ülke ekonomisini büyüttüklerini söyledi. Ağbal, "Ekonomide yaşanan olağanüstü büyüme, özel sektör kaynaklı oldu. Hükümet olarak milletimizden aldığımız yetki ile özel sektörün önünü açtık. Yatırımcı güvenini, AB ile önemli ilerlemeleri sağladık. Ülkemizi dünyaya açtık. Ülke ekonomimizin önü açıktır. Bütün bunları yaparken, özel sektör yatırımcıları olan iş ve sanayicilerin hükümetimize olan güvenleri çok önemli bir yer tuttu. Peş peşe açılan fabrikalar ve yatırımlar istihdamı ve üretimi artırdı" diye konuştu.

'EKONOMİ OLMASI GEREKEN NOKTAYA YÜKSELECEK'

Küresel ekonomide yeni döneme geçişin sancılarının yaşandığını kaydeden Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu bir dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük bir başarıyla çıkacaktır. Türkiye global kriz döneminde de yakın dönemde milli iradeye karşı girişilen ekonomik saldırılarda geri durdu. Bunu bir ve beraber durarak sağladık. Önümüzdeki dönemde art arda yapılacak yapısal reformlarla ve güçlü kamu maliyesiyle ülkemiz ekonomisi olması gereken noktaya yükselecektir. Biz, 17 yıldır ayağımızı hep yorganımıza göre uzattık. Bütçe açıklarını aşağı seviyelerde tuttuk" dedi. 

Ülke ekonomisinin en güçlü yanlarının başında kamu maliyesi ve bankacılık sektörünün geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Bugün ülke ekonomisinin en güçlü yanı, kamu maliyesidir. Bankacılık sistemimizde iftihar ettiğimiz, en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz süreçte bankacılık sektörünün daha da güçlü olması için gerekli yeni adımlar da mutlaka atılacaktır. Ülke ekonomimiz güçlü kamu maliyesi, bankacılık sektörü, genç nüfusu, iletişim ve ulaşım altyapısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe de ülkemiz ekonomisi daha da büyüyecek ve güçlenecektir" diye konuştu. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Star Rafineri Yıllık 500 Milyon Dolarlık İhracat Yapacak Dünya Boks Konseyi, Avni Yıldırım'ın İtirazını Kabul Etti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naci Ağbal: Türkiye, Bu Sınavdan Büyük Başarıyla Çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]