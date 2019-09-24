Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret

ANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti.

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Yeni kurulacak partiler için bir anket daha yayınlandı! Babacan AK Parti'den 4,5 oy alıyor, Davutoğlu yüzde 3