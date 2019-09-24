Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
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AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaretANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
ANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti.
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