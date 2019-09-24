Son Dakika Haberleri: Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
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Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret

5 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaretANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret

ANKARAAK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti.

Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret

Naci Bostancı, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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