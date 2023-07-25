Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var - Son Dakika
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Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var

25.07.2023 10:19

Adana'nın 5.5 şiddeti ile sallanmasının ardından Profesör Naci Görür, 2 gün önce dikkat çektiği Savrun fayını yeniden işaret etti. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede değişimler olduğunu belirten Görür, "Adana depremi Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 2 gün önce Malatya depremleri üzerinden Savrun fayına değişimler gözlendiğini belirten Görür, bugün de "Adana depremi Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var" dedi.

"SAVRUN FAYI STRES ALANI DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK OLUŞUYOR"

Görür 2 gün önce Malatya'da meydana gelen 4 şiddetindeki depremlerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savrun fayına dikkat çeken Görür "Malatya- Uluköy depreminden sonra Tatlar-Nurhak ve Topallar-Saimbeyli'de 4,1 ve 4,0 iki deprem daha oldu. Tatlar depremi Çardak Fayı üzerinde ve artçı, diğeri ise Savrun Fayı yakınında. Bu deprem de 6 Şubat depremlerinden sonra Savrun Fayı üzerinde stres alanı değişimine bağlı olarak oluşuyor olsa gerek, sevgiyle" dedi.

Naci Görür, Adana'daki depremin ardından Savrun fayını işaret etti: Stres alanlarında değişim var

"DEĞİŞİMLER VAR"

Bu sabah Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremin ardından da aynı fayı işaret eden Görür, "Adana Kozan'da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Naci Görür, Adana'daki depremin ardından Savrun fayını işaret etti: Stres alanlarında değişim var
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Son Dakika Güncel Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var - Son Dakika
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