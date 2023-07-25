Naci Görür, Adana'daki depremden sonra Savrun fayına dikkat çekti: Stres alanlarında değişim var

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 2 gün önce Malatya depremleri üzerinden Savrun fayına değişimler gözlendiğini belirten Görür, bugün de "Adana depremi Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var" dedi.

"SAVRUN FAYI STRES ALANI DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK OLUŞUYOR"

Görür 2 gün önce Malatya'da meydana gelen 4 şiddetindeki depremlerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savrun fayına dikkat çeken Görür "Malatya- Uluköy depreminden sonra Tatlar-Nurhak ve Topallar-Saimbeyli'de 4,1 ve 4,0 iki deprem daha oldu. Tatlar depremi Çardak Fayı üzerinde ve artçı, diğeri ise Savrun Fayı yakınında. Bu deprem de 6 Şubat depremlerinden sonra Savrun Fayı üzerinde stres alanı değişimine bağlı olarak oluşuyor olsa gerek, sevgiyle" dedi.

"DEĞİŞİMLER VAR"

Bu sabah Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremin ardından da aynı fayı işaret eden Görür, "Adana Kozan'da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle" ifadelerini kullandı.