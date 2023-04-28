Naci Görür, Adana'ya dikkat çekti: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık - Son Dakika
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Naci Görür, Adana'ya dikkat çekti: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık

28.04.2023 14:08

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yı bir defa daha uyardı. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını dile getiren Görür, "Batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık" diye konuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Adana ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HERKES AYNI ŞEYİ TEKRAR TEKRAR SORUYOR"

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle; "Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

"YÖNETİMLERİ UYARDIK"

Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

"BİLİM HOŞUMUZA GİDENİ, İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEMEZ"

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."

Naci Görür'den Adana uyarısı: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık
Naci Görür'den Adana uyarısı: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık
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Naci Görür'den Adana uyarısı: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık Naci Görür'den Adana uyarısı: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık

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Son Dakika Güncel Naci Görür, Adana'ya dikkat çekti: Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık - Son Dakika


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