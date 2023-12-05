Naci Görür, ağlaya ağlaya 18 il sıraladı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak

6 Şubat gecesi 11 ili etkileyen ve binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünde Marmara 5.1 ile sallandı. Deprem gerçeği kendini sürekli hatırlatırken Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuk olduğu programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BU İLLERİN KADERİ MARAŞ VE HATAY GİBİ OLACAK"

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Naci Görür, Kahramanmaraş depreminden önce de birçok uyarıda bulunduğunu belirterek önlem alınmadığı takdirde 18 ilin kaderinin de Kahramanmaraş ve Hatay gibi olacağı ifade etti. Görür, "18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş'tı, Hatay'dı. Şimdi onlar yok. Fay hattı üzerinde yaşayan illerin kaderi Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi.

İşte Naci Görür'ün 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklediği 18 il;