Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde artçı depremler yaşayan Van Gölü çevresiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Daha önce bölgede meydana gelen 7.2'lik ve 7.3'lük depremleri hatırlatan Görür, bölgenin yükselmeye başladığını ve daha büyük depremlerin meydana gelebileceğini belirtti.
Bölgenin yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Prof. Görür, "Arkadaşlar, dünden beri Van Gölü'nün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti" dedi.
Enerji birikmesine dikkat çeken Görür, "Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7.3 Çaldıran ve 2011 7.2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibarıyla daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir - Son Dakika